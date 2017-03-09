Архангельск примет участие в экологической акции "Час Земли"

Всемирный фонд дикой природы (WWF) приглашает поддержать самую массовую международную общественную экологическую акцию «Час Земли», которая состоится в субботу 25 марта 2017 года.

Час Земли – это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция – символ бережного отношения к природе, позволяющая привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру. В 2016 году в акции приняли участие более 2 млрд. человек по всему миру из более чем 170 стран.