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В Северодвинске ветераны ВОВ получат единовременную выплату

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/16/49635.html

Общество

В Северодвинске ветераны ВОВ получат единовременную выплату

В Северодвинске ветераны ВОВ получат единовременную выплату
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
В преддверии 72-й годовщины Победы ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную помощь от администрации Северодвинска в размере 1500 рублей.

За счёт средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» денежное подспорье в этом году получат около тысячи ветеранов, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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Ветеран, сегодня 19:04

Какие огромные деньжища
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