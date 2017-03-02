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В честь возвращения Крыма в состав России в Архангельске споёт Алена Апина

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Четверг, 16 марта, 12:58

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/16/49623.html

Общество

В честь возвращения Крыма в состав России в Архангельске споёт Алена Апина

В честь возвращения Крыма в состав России в Архангельске споёт Алена Апина
18 марта в 15:00 на площади перед театром драмы стартует праздничное мероприятие «Вместе целая страна», посвящённое третьей годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав России.

На сцене выступят детские творческие коллективы и исполнители Архангельска и области, будут организованы спортивные состязания, сдача норм ГТО, выставка «Оружие Победы», состоится военно-историческая игра «Оборона Севастополя».

В праздничном мероприятии примут участие члены регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Благодаря им Архангельск присоединится к всероссийской акции «Крымская весна», в рамках которой книги о Поморье были направлены в Крымскую республиканскую библиотеку и центральную библиотеку города Севастополя. Там они займут своё место на специальных стеллажах, рассказывающих обо всех регионах России.

В 17:00 концертную программу продолжат любительские и профессиональные коллективы Архангельской области. Среди них – Государственный академический Северный русский народный хор, трио гармонистов в составе Арсения Синюшкина, Владимира Серебрянникова и Максима Ломтева, хореографическая группа народного ансамбля «Северянка».

В завершение праздника в 18:00 часов свои золотые хиты для архангелогородцев и гостей областного центра исполнит заслуженная артистка Российской Федерации Алёна Апина, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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