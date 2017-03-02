Работа транспортной ледовой переправы на острове Хабарка приостановлена РressFoto Как сообщил заместитель начальника отдела по предупреждению и ликвидации ЧС Городского центра гражданской защиты Дмитрий Мухорин, в связи с выходом на лед большого количества воды в районе переправы Маймаксанский лесной порт - остров Хабарка возникла угроза для движения автотранспорта. В связи с этим сегодня, 16 марта, принято решение о приостановлении работы переправы. Вопрос о ее дальнейшем функционировании будет решаться комиссионно, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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