80 лучших людей Архангельской области: Андрей Пинежанинов

Накануне Международного арктического форума нельзя не вспомнить тех, кто покорял Арктику. Среди них особняком стоит легендарный мореход, Герой Социалистического Труда Андрей Пинежанинов. Он, как тот отважный капитан из песни – раз пятнадцать тонул, но ни разу даже глазом не моргнул.

В самом начале Великой Отечественной войны 31-летний помощник капитана ледокольного парохода «Садко» Андрей Пинежанинов чудом остался жив. Пароход на переходе из Диксона к одному из арктических островов с полного хода налетел на необозначенную на морской карте каменистую банку в Карском море и погиб. Экипажу удалось спастись: на помощь пришел ледокол с символическим названием «Ленин». Это было первое героическое сражение будущего капитана дальнего плавания со стихией. Но он к тому времени был уже закаленным матросом, прошедшим школу на подводных лодках и ледокольных пароходах.

После войны, став капитаном дальнего плавания, Андрей Федорович работал на перегоне судов с Балтики на Север, а затем на судах Архангельского арктического пароходства «Севморпути». К слову сказать, к 40 годам ставший уже известным капитаном, Пинежанинов не имел высшего образования и Академию морского флота закончил в 1953 году. Вместе с корочками капитан получает новое ответственное задание – возглавить дизель-электроход «Обь», который совершал рейсы в труднодоступные районы Арктики, а затем принимал участие в Первой антарктической экспедиции 1955-1956 годов.

Арктику Андрей Пинежанинов любил, как может любить настоящий северный мореход. В 1966 году ему выпала честь освобождать от ледового плена канадские суда в реке Святого Лаврентия. Вот, что писало по этому поводу монреальское издание «Газетт»: «Советское судно ”Индигирка” удостоилось ”Золотой трости” в первый день Нового года в самом напряженном рейсе за 75-летнюю историю почетных призов порта Монреаль. Нет ничего удивительного, что русские победили и выиграли этот трудный ледовый кросс. Русские опытные моряки. Они располагают хорошими кораблями для плавания во льдах. Русские достойны завоеванной награды». За этот подвиг Пинежанинов получил золотую капитанскую трость – о такой награде многие мореходы могли только мечтать. Среди советских капитанов он был первым ее обладателем.

Долгие годы Пинежанинов переписывался с ребятами из обычной котласской школы, рассказывал им про свои плавания, про Арктику и про суровые условия труда. «Мы сейчас вернулись из далекого арктического рейса на Землю Франца Иосифа, где обеспечивали наших полярников всем необходимым для жизни и работы в суровых условиях Арктики. В порту Архангельск принимаем груз: доски с лесозаводов, возьмем около 5 тысяч тонн, повезем в Англию. Зимой у нас будут рейсы из портов: Ленинград, Роттердам, Антверпен, Гавр, в Канаду. Вернемся домой, вероятно, весной. Корабли нашего Морского торгового флота плавают сейчас и перевозят грузы почти во все страны мира. Во время плаваний пришлось бывать во всех частях света, во всех океанах, особенно много в Арктике... Заканчивая письмо, желаю вам всем хорошо учиться, хорошей физической закалки, большой дружбы и выбора любимой профессии. С приветом, Пинежанинов».

В 1963 году Андрей Федорович Пинежанинов был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. А через шесть лет славного капитана проводили на берег, хотя еще долгие годы он был незаменимым помощником своим молодым коллегам.

По его стопам пошли потомки – сын, капитан Александр Андреевич Пинежанинов и внук - капитан Андрей Александрович Пинежанинов.

Андрей Федорович прожил долгую и насыщенную жизнь, четырех лет не дожив до 90-летия. Мне кажется, что секрет его долголетия, как и секрет доживших до глубоких седин прославленных северных капитанов Рынцына, Миронова, Коковина и других прост. Морская закалка. Эти люди не мучились в поисках истины и не тратили свое время на рефлексию. Они осваивали новые горизонты и всегда жили с мечтой. Мечта Андрея Пинежанинова осуществилась – он повидал весь мир…