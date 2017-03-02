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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/16/49615.html

Общество

Дмитрий Рогозин: «Человек в Арктике должен чувствовать себя как дома»

Дмитрий Рогозин: «Человек в Арктике должен чувствовать себя как дома»
15 марта Дмитрий Рогозин, Председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, рассказал об основных задачах Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Рогозин озвучил актуальные вопросы арктической повестки, которые касаются создания опорных зон, обеспечения постоянного энергоснабжения в Арктическом регионе, развития транспортной системы и социально-экономического развития Арктической зоны. Дмитрий Рогозин отметил широкие возможности, которые предоставляет Форум для эффективного взаимодействия российских и зарубежных партнеров в поиске решений, влияющих на будущее Арктики: 

«Арктика – уникальный регион, где международное сотрудничество сохраняется вне зависимости от политического контекста – таковы законы Арктики. Поэтому на Форуме мы ожидаем представителей 14 государств, в числе которых страны Арктического региона, а также Индия, Китай, Япония и другие неарктические государства. Форум «Арктика – территория диалога» открыт для всех зарубежных коллег, которые готовы к открытому диалогу и выработке решений с учетом национальных интересов каждой страны». 

Дмитрий Рогозин также отметил, что развитие Арктики должно рассматриваться с точки зрения интересов коренного населения, поэтому ключевая тема Форума в 2017 году звучит как «Человек в Арктике»: 

«В этом смысле арктическая тема для нашей страны - родная и близкая. В Арктике проживает более 2 миллионов граждан Российской Федерации, включая 120 тысяч коренного населения. Для этих людей необходимо создать максимально комфортные условия, которые позволят жителям быть уверенными в возможности получить образование и профессионально самореализоваться». 

По словам Дмитрия Рогозина, этому способствуют обсуждения не только во время тематических сессий: 

«Мы проведём расширенное Заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Уже сегодня ведёт работу Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». На полях Международного арктического форума также пройдут Форум арктических муниципалитетов, Встреча губернаторов Северного форума, Арктический бизнес-форум. 30 марта состоится пленарное заседание «Человек в Арктике» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Все эти мероприятия призваны способствовать общей цели – вывести жизнь человека в Арктическом регионе на качественно новый уровень». 

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске на площадке Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

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Комментарии
12, сегодня 10:40

Значит всех несогласных с политикой Пу в Арктику переселят?

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