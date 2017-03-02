НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части территории осадки; на востоке округа снег, метель. Ветер юго-западный и южный 10-15 м/с, на побережье местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха -3,+2°,ночью при прояснениях до -8°.
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Четверг, 16 марта, 12:58
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/16/49614.html
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16 марта в Поморье вновь ожидается мокрый снег и дождь
РressFoto
Облачная погода. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +1,+6°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части территории осадки; на востоке округа снег, метель. Ветер юго-западный и южный 10-15 м/с, на побережье местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха -3,+2°,ночью при прояснениях до -8°.
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