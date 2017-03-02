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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/15/49612.html

Общество

Эксперты дали оценку значения Арктического форума для Архангельска

Эксперты дали оценку значения Арктического форума для Архангельска
Столица Севера активно готовится к форуму, который позволит не только привлечь инвестиции на реализацию ключевых арктических проектов, но и даст дополнительные возможности для развития инфраструктуры города.

Артур Чилингаров, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике:

«Мы боролись за то, чтобы Архангельск был ещё раз хозяином этого форума, форума, интерес к которому огромный не только у учёных, но и у политиков, и бизнесменов. И естественно, Архангельск должен показать, на что он способен. А самое главное — это инвестиции, которые придут для разработки структуры. Отсюда —рабочие места, отсюда — бюджет области. Разнообразная тематика форума, много вопросов поднимается, участвуют ведущие специалисты и политики, в том числе планируется участие президента Финляндии, с которым у Архангельска есть свои отношения, президента Исландии, в общем, большой политический форум, который привлекает внимание».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

«Для  региона — это вызов. Вызов топ-уровня. Когда мы начинали подготовку к форуму, нам не сразу назвали дату. В ноябре подписали постановление правительства, где было решено проводить форум. Оставалось всего четыре месяца! И за четыре месяца нужно было мобилизовать абсолютно всё. Те темпы реконструкции САФУ, строительства вокруг него, реинновация нашего драмтеатра, изменение облика города и прилежащих территорий — никогда такого не было. А сейчас всё реализуется, и успешно. То, что сейчас происходит, доказывает, что мы умеем и нам всё по плечу.

Я знаю, возникают и вопросы — а зачем? Архангельск — это начало Арктики, и именно здесь должен проходить форум, который определяет будущее российской Арктики. С этим согласился и председатель правительства, и президент, Дмитрий Рогозин и многие другие руководители. Это решение принято. Мы имеем на сегодня и науку, и промышленность и образование, ориентированные на Арктику — всё это подтверждает".

Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной Думы РФ:

«Во-первых, это президентский форум. Это международный масштаб. Форум сопровождается федеральными деньгами, которые нужно вкладывать в инфраструктуру. Можно построить здания, можно сделать ремонты, можно обновить конференц-залы, можно обновить гостиницы. За проведение таких форумов борются все регионы. И для нас это очень большая удача, что Арктический форум будет проходить у нас».

Владимир Щелоков, генеральный директор ОАО МК «Белкомур»:

«Возможность собрать на региональной площадке большое количество руководителей федерального уровня, да ещё и во главе с президентом РФ — это само по себе даёт дополнительный стимул к развитию региона. То есть, те люди, те руководители, которые прибудут к нам в регион, будут иметь возможность пообщаться с нашими региональными министрами, они смогут вникнуть более глубоко в те проблемы, которые стоят перед регионом, они могут выдвинуть какие-то предложения, чтобы разрешить те проблемные узлы, которые у нас есть. Это площадка, которая позволяет встретиться и обсудить наши, внутренние проблемы. И не только проблемы Арктики в целом, но и региональные проблемы. Кроме этого, если говорить о Белкомуре и глубоководном порте, безусловно, тот и другой проект двигался бы и без форума. Но в данном случае, мы имеем вполне конкретную точку дедлайна, к которой мы должны подготовиться».

Об этом пишет ИА "Регион 29".

Вчера 16:26

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Комментарии
Непонятно, сегодня 01:28

А эксперты где(кто)?
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