На домах пинежан "зажглись" еще 153 красные звезды

На протяжении трех лет в Пинежском районе успешно реализуется проект «Дом со звездой». За это время акция охватила более семи населенных пунктов Пинежья. Дома ветеранов украсили более тысячи звезд.

14 марта к акции присоединились жители деревни Лохново. В этот день на домах ветеранов «зажглись» 153 красных звездочек. На некоторых домах бойцы поискового отряда «Факел» установили сразу несколько звезд. Для жителей деревни организаторы мероприятия подготовили целый праздник, который начался с небольшого митинга у памятника защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.

Автор проекта, руководитель пинежского поискового отряда «Факел» Мирраб Азадов рассказал: «В очередной раз мы стали участниками областного конкурса проектов патриотической направленности и выиграли грант по направлению - увековечение памяти погибших при защите Отечества. Проект «Дом со звездой» реализуется на территории нашего района уже третий год. Работа по установке красных звезд на домах ветеранов обязательно будет продолжена. Жители встречают акцию воодушевленно, волнительно. Участвуют все: от мала до велика». Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх подчеркнул, что региональный центр патриотического воспитания обратился с ходатайством в общественную палату Российской Федерации с предложением распространить по всем регионам страны опыт пинежан, реализующих проект «Дом со звездой».

«В общественной палате страны инициативу поддержали. Опираясь на опыт Пинежского района, специалисты центра «Патриот» разработали методические рекомендации по реализации проекта. Призываем всех жителей Архангельской области, проживающих в муниципальных образованиях области, в преддверие Дня Великой Победы организовать подобные акции в своих населенных пунктах и отметить красными звездами дома настоящих героев войны», - сказал Евгений Корнюх.

Добавим, что в 2016 году на конкурс проектов патриотической направленности было подано 118 заявок из 22 муниципальных образований Архангельской области. Поддержано 45 заявок (24 – физлица, 21 - юрлица) из 19 районов Поморья. Направления: проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан (27); проекты, направленные на увековечение памяти погибших при защите Отечества (18). Все участники по итогам реализации проектов получат свидетельства победителя конкурса, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".