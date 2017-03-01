В Архангельске частично перекроют движение транспорта

Как сообщил глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин, в городе проведено обследование зеленого фонда, по результатам которого определена последовательность свода и кронирования деревьев.
— Относительно завтрашних работ речь идет о старых, отживших свой век тополях, признанных аварийными. Сегодня они представляют реальную угрозу для безопасности пешеходов, поскольку их ветви нависают прямо над тротуаром, поэтому принято решение о своде этих деревьев, – цитирует Алексея Калинина пресс-служба администрации Архангельска.