В Архангельске частично перекроют движение транспорта Завтра в связи с проведением работ по своду деревьев 16 марта с 9 до 18 часов будет частично перекрыто движение на проезжей части в районе дома Самойло, 22 (дом также имеет адрес: ул. Гагарина,15). Как сообщил глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин, в городе проведено обследование зеленого фонда, по результатам которого определена последовательность свода и кронирования деревьев. — Относительно завтрашних работ речь идет о старых, отживших свой век тополях, признанных аварийными. Сегодня они представляют реальную угрозу для безопасности пешеходов, поскольку их ветви нависают прямо над тротуаром, поэтому принято решение о своде этих деревьев, – цитирует Алексея Калинина пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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