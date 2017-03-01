Архангельские поисковики ведут поиск родственников солдат

В ходе проведения поисковых работ были найдены останки солдата – уроженца Архангельской области.

Удалось установить личность погибшего бойца. Поисковики просят откликнуться родственников солдата Анатолия Михайловича Селянина, 1922 года рождения, уроженца Архангельской области, деревни Плесо, призванного Маймаксанским РВК. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

Известно, что его мать звали Мария Васильевна Селянина, проживала она вместе с сыном по адресу: Архангельск, Маймакса, лесозавод № 6, дом 10, кв. 6, комната 3.

Также поисковики разыскивают родственников Агнии Матвеевны Водянниковой, 1914 года рождения, уроженки города Архангельска.

Агния Матвеевна была призвана на службу в РККА в 1941 году. Служила в эвакогоспитале №2928. Сведения необходимы совету ветеранов городского округа Озеры Московской области, которые собирают сведения о сотрудниках госпиталя 2928 с целью написания книги и дальнейшего ее использования в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи и школьников.

Телефон для связи: 8(8182) 211-254. Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.118, ГАУ Архангельской области «Патриот» или по электронной почте poisk-29@yandex.ru.

Напомним, что только в прошлом году в региональный центр «Патриот» за помощью в поиске пропавших без вести бойцов уже обратились более 160 человек.

ГАУ Архангельской области «Патриот»