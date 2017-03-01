Студенты Поморья предложили свои идеи на бизнес-игре "Фирма"

В рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» в Северном техникуме транспорта и технологий прошла бизнес-игра «Фирма» для студентов первых курсов.

В игре приняли участие более 60 учащихся. В ходе игры ребята смогли почувствовать себя в роли бизнесменов и предложили много креативных бизнес-идей, но по решению опытного жюри отбор прошли всего лишь четыре идеи.

Самым необычным концептом стала идея создания зоопарка «ЗООДанька», который предлагал бы возможность торговать необычными животными, а именно жирафами.

Также в этой игре была описана бизнес-модель военно-патриотического клуба «Орден», который в данный момент действует в Архангельске. Ребята предлагали обучать подрастающее поколение выживанию в экстремальных ситуациях и подготавливать молодежь к военной службе. В данном клубе ребята планировали проводить занятия по рукопашному бою, стрельбе и общефизической подготовке, направленной на повышение выносливости и укрепление физического состояния подростков.

Одобрение у жюри получила идея создания организации, которая будет устанавливать спортивные площадки «Спортивные детки» и заниматься спортивным воспитанием детей города Архангельск.

Победителем же в этой бизнес-игре стала команда, которая предложила создать молодежный бренд одежды Easy shop. Ребята планируют закупать модную одежду за границей и продавать её у нас в городе. Юные предприниматели этой компании наиболее ответственно подошли к заданию и качественно выполнили все этапы соревнования, сообщает пресс-служба федеральной программы «Ты-предприниматель» в Архангельской области.