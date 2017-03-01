В Архангельске идёт прием заявок на Весенний сбор социально активной молодёжи

С 28 по 30 апреля самые инициативные и деятельные юноши и девушки Архангельска соберутся вместе на Весенний сбор социально активной молодежи.

- Сбор ставит своей целью развитие навыков организации и проведения социально значимых мероприятий, развитие добровольчества. У молодых архангелогородцев есть реальная возможность включиться в общественную жизнь города, внести свой вклад в то, чтобы сделать Архангельск лучше, – отметил начальник отдела по делам молодежи городской Администрации Виталий Ковалев.

Заявку на участие в Сборе можно подать на адрес электронной почты tkachevaaa@arhcity.ru или принести лично по адресу: Набережная Северной Двины, дом 95,к.2. Прием заявок до 17 марта.