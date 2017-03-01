В апреле изменятся правила записи к врачу через интернет

С 1 апреля онлайн-запись на прием к врачу на портале zdrav29.ru будет доступна только гражданам, зарегистрированным на сайте gosuslugi.ru.

В настоящее время записаться к врачу на портале zdrav29.ru можно одним из двух способов:

- в свободном порядке и без регистрации,

- через личный кабинет пациента.

С 1 апреля 2017 года функция онлайн-записи станет доступной только через личный кабинет пациента, для входа в который необходима регистрация на сайте gosuslugi.ru.

Регистрацию на сайте государственных услуг можно осуществить как самостоятельно, так и обратившись в ближайшее отделение МФЦ или центр занятости населения. При обращении необходимо предоставить свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер мобильного телефона и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Подробнее о данном нововведении можно узнать на сайте gosuslugi.ru, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.