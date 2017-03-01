В апреле изменятся правила записи к врачу через интернет

В настоящее время записаться к врачу на портале zdrav29.ru можно одним из двух способов:
- в свободном порядке и без регистрации,
- через личный кабинет пациента.
С 1 апреля 2017 года функция онлайн-записи станет доступной только через личный кабинет пациента, для входа в который необходима регистрация на сайте gosuslugi.ru.
Регистрацию на сайте государственных услуг можно осуществить как самостоятельно, так и обратившись в ближайшее отделение МФЦ или центр занятости населения. При обращении необходимо предоставить свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер мобильного телефона и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Подробнее о данном нововведении можно узнать на сайте gosuslugi.ru, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.