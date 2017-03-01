В Архангельске школьников приглашают повторить опыты Ломоносова

20 марта в 12 часов в Волшебном доме Снеговика пройдет познавательная программа, посвященная научной деятельности русского ученого М.В. Ломоносова «Секреты физической химии Михайло Ломоносова».
- Гости научной лаборатории вместе с помощницами Архангельского Снеговика Реакцией и Гравитацией узнают, что такое физическая химия, повторят поставленные ученым эксперименты. Это уникальная возможность показать ребенку другую сторону науки – увлекательную и познавательную, - раскрыла некоторые секреты проекта директор КЦ «Соломбала-Арт» Марина Малахова.