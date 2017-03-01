Участников Арктического форума будут кормить изысканной северной кухней

В вопросах питания для гостей Арктического форума не будет «обязаловки». Обедать они будут за свои деньги, но им будут рекомендованы для посещения четыре ресторана столицы Севера, которые полностью отвечают требованиям качества, безопасности и с честью прошли все проверки Роспотребнадзора.

Это «Le Petit», расположенный на первом этаже гостиницы «Двина», «Поморский», «Паратов» и «Почтовая контора 1786».

— Эти заведения настолько индивидуальны, что сравнивать, мне кажется, невозможно, — отметила главный специалист комитета торговли ипотребительского рынка администрации Архангельской области Наталья Зуева. — Например, здесь, в «Le Petit», чувствуется уют, хорошая фешенебельная атмосфера. Предприятие общественного питания создаёт не только вкусовые ощущения, но и настроение.

По словам Натальи Зуевой, предприятиям общепита была дана установка — составить арктическое меню с учётом традиций северной кухни, а также — расхода по времени.

В «Le Petit» гостей будут кормить привычной европейской кухней, но с оттенком импортозамещения. Например, в сладком шведском столе на завтраке — мармелад с северным агар-агаром.

Ресторан «Поморский» к форуму своё меню практически не адаптировал: он и так уже много лет специализируется на северной кухне. Как обещают в ресторане, кормить здесь будут мезенской сёмгой своего посола с зелёным маслом, беломорской селёдкой, груздями архангельскими, студнем на «земле» из бородинского хлеба и форелью на пару.

По словам управляющего ресторана «Паратов» Бориса Бомштейна, в дни форума «Арктика — территория диалога» в ресторане на основной палубе дебаркадера планируют принять порядка 150 гостей.

В преддверии форума петербургский шеф-повар Константин Викторов провёл для сотрудников заведения двухнедельный тренинг по локационным блюдам. В дни форума повара ресторана будут готовить блюда, предназначенные специально для питания групп участников мероприятия, — кулебяку из слоёного теста с лососем и шпинатом с соусом на основе сидра, голубцы из оленины и говядины, а также винегрет с груздями.

Кроме того, в ближайшее время в обновлённое меню ресторана также войдут блюда с арктическим колоритом. Пожалуй, самое необычное блюдо — это тар-тар из маринованной вырезки северного оленя. По словам Бориса Бомштейна, в подаче блюда есть аллегория на тему ненецкого чума.

В «Почтовой конторе» к форуму разработали специальное, но достаточно традиционное, северное меню. Это опять-таки грузди со сметаной, сельдь слабой соли, уха соловецкая из трёх видов рыб, треска с грецким орехом, фермерский салат с кроликом и белыми грибами. Впрочем в этом северном меню встречаются и не исконные блюда — например, салат с камчатским крабом.

По словам управляющего Василия Новикова, сейчас ресторан готов к встрече гостей на 90 процентов. Он, кстати, отметил, что у него лично был опыт приёма первого и второго лица государства, - сообщает ИА "Регион 29".