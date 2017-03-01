Участников Арктического форума будут кормить изысканной северной кухней

Это «Le Petit», расположенный на первом этаже гостиницы «Двина», «Поморский», «Паратов» и «Почтовая контора 1786».
— Эти заведения настолько индивидуальны, что сравнивать, мне кажется, невозможно, — отметила главный специалист комитета торговли ипотребительского рынка администрации Архангельской области Наталья Зуева. — Например, здесь, в «Le Petit», чувствуется уют, хорошая фешенебельная атмосфера. Предприятие общественного питания создаёт не только вкусовые ощущения, но и настроение.
По словам Натальи Зуевой, предприятиям общепита была дана установка — составить арктическое меню с учётом традиций северной кухни, а также — расхода по времени.
В «Le Petit» гостей будут кормить привычной европейской кухней, но с оттенком импортозамещения. Например, в сладком шведском столе на завтраке — мармелад с северным агар-агаром.
Ресторан «Поморский» к форуму своё меню практически не адаптировал: он и так уже много лет специализируется на северной кухне. Как обещают в ресторане, кормить здесь будут мезенской сёмгой своего посола с зелёным маслом, беломорской селёдкой, груздями архангельскими, студнем на «земле» из бородинского хлеба и форелью на пару.
По словам управляющего ресторана «Паратов» Бориса Бомштейна, в дни форума «Арктика — территория диалога» в ресторане на основной палубе дебаркадера планируют принять порядка 150 гостей.
В преддверии форума петербургский шеф-повар Константин Викторов провёл для сотрудников заведения двухнедельный тренинг по локационным блюдам. В дни форума повара ресторана будут готовить блюда, предназначенные специально для питания групп участников мероприятия, — кулебяку из слоёного теста с лососем и шпинатом с соусом на основе сидра, голубцы из оленины и говядины, а также винегрет с груздями.
Кроме того, в ближайшее время в обновлённое меню ресторана также войдут блюда с арктическим колоритом. Пожалуй, самое необычное блюдо — это тар-тар из маринованной вырезки северного оленя. По словам Бориса Бомштейна, в подаче блюда есть аллегория на тему ненецкого чума.
В «Почтовой конторе» к форуму разработали специальное, но достаточно традиционное, северное меню. Это опять-таки грузди со сметаной, сельдь слабой соли, уха соловецкая из трёх видов рыб, треска с грецким орехом, фермерский салат с кроликом и белыми грибами. Впрочем в этом северном меню встречаются и не исконные блюда — например, салат с камчатским крабом.
По словам управляющего Василия Новикова, сейчас ресторан готов к встрече гостей на 90 процентов. Он, кстати, отметил, что у него лично был опыт приёма первого и второго лица государства, - сообщает ИА "Регион 29".
А что, "Паратов" уже решил свои проблемы с правомерность стоянки? ДИ о них в феврале писала.