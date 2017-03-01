Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5°, на юго-востоке -2,-7°; днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Эксперты дали оценку значения Арктического форума для Архангельска
В Няндоме возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины
В Архангельске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве коллеги
На домах пинежан "зажглись" еще 153 красные звезды
|
Среда, 15 марта, 17:43
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/15/49592.html
|
15 марта в Поморье ожидается мокрый снег с дождем
РressFoto
Облачная погода. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега, днем местами с дождем. На дорогах гололедица.
Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5°, на юго-востоке -2,-7°; днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
В Архангельске частично перекроют движение транспортаСегодня 14:59
“Водник-2007” – серебряный призер Северо-Западной детской хоккейной лигиСегодня 14:15
Участников Арктического форума будут кормить изысканной северной кухнейСегодня 10:06
Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активностьВчера 12:49
Оставшимся без воды из-за аварии на "тысячнике", "Водоканал" обещает перерасчётВчера 11:32
Общество
Эксперты дали оценку значения Арктического форума для АрхангельскаСегодня 16:26
На домах пинежан "зажглись" еще 153 красные звезды Сегодня 15:10
В Архангельске частично перекроют движение транспортаСегодня 14:59
Жителей Северодвинска приглашают принять участие в конкурсе выразительного чтенияСегодня 14:52
В Архангельской области осужденные сделали кормушки для птицСегодня 14:28
Эксперты дали оценку значения Арктического форума для Архангельска
На домах пинежан "зажглись" еще 153 красные звезды
В Архангельске частично перекроют движение транспорта
Жителей Северодвинска приглашают принять участие в конкурсе выразительного чтения
В Архангельской области осужденные сделали кормушки для птиц
Губернатор Игорь Орлов обсудил с федеральными СМИ предстоящий Арктический форум
"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным
В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году
В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей
Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»
Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность
Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду
«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание
Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором
Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше
В Няндоме возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины
В Архангельске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве коллеги
В Архангельске при пожаре в аварийном доме погибли двое мужчин
В Архангельске в ДТП получила травму беременная девушка
В Архангельске фельдшер скорой помощи обокрал пожилую пациентку
“Водник-2007” – серебряный призер Северо-Западной детской хоккейной лиги
Если бы не хет-трик Евгения Дергаева…
В столице Поморья проходит всероссийский фестиваль зимних видов спорта
Футболисты САФУ поборются за путёвку во Всероссийский финал «Золотой лиги»
В программке нового спектакля театра драмы – звёздные имена
Архангельск попрощался с "Ликами России"
В Поморской филармонии выступит пианист из Нью-Йорка
Юные северодвинские музыканты победили в Международном конкурсе
Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru