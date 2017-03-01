По словам руководителя проекта "Арктический университета" Константина Зайкова, продолжится работу по изучению о трансформации атлантических водных масс, «тёплых» вод Фрамовской ветки Гольфстрима в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. Будет изучаться палеомагнетизм Земли Франца-Иосифа (происхождение архипелага, его геологические ресурсы), биологическое разнообразие территории (птицы и черви).

Рейс «АПУ-2017» пройдёт с 8 по 28 июля. Экспедиционный маршрут: Архангельск — мыс Желания (Новая Земля) — остров Галля (Земля Франца-Иосифа) — остров Хейса (ЗФИ) — остров Джексона (ЗФИ) — остров Рудольфа (ЗФИ) — остров Гукера (ЗФИ) — остров Нортбрук (ЗФИ) — остров Белл (ЗФИ) — Архангельск.

Число участников — 58 (студенты, аспиранты, научные сотрудники российских и зарубежных научных, научно-образовательных учреждений). Как отметил Константин Зайков, запланировано участие 18 студентов и три преподавателя из вузов Швейцарии — Государственной университета Женевы, Федеральной политехнической школы Лозанны и Технического университета Лозанны, сообщает Регион29.

— Они очень логично вписываются в ту научную программу, которая будет у нас в экспедиции. Часть ребят будут заниматься под руководством российских специалистов практикой океанографическому направлению, по метеорологии, по изучению биологии морей и наземных видов и по изучению историко-культурного наследия, — подчеркнул руководитель экспедиции.