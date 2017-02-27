В Северодвинске волонтеры учат горожан активному отдыху на улице

Северодвинские волонтёры продолжают учить детвору и взрослых активным забавам на свежем воздухе вместе с проектом "Научи меня играть".

В минувшие выходные к радости жителей домов на улице Чеснокова, 8, проспект Труда, 44, а также окрестных дворов, юные волонтёры в течение часа играли с ребятами. Бегали, прыгали, шутили - весело учили с пользой проводить время на улице.

Судя по отзывам на сайте проекта «Научи меня играть», северодвинцам очень понравились зимние развлечения.

Следующий выход участников проекта назначен на 19 марта. С 11.30 до 12.30 весело и шумно будет во дворах на пр. Морском, 50 и ул. Советской, 64.Напомним, игры и развлечения на свежем воздухе состоятся только при хорошей погоде, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.