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Вторник, 14 марта, 20:22
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/14/49580.html
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Архангелогородцев просят сделать запас воды
В связи с ремонтными работами на центральных очистных сооружениях города с 23.00 14 марта до 05.00 15 марта будет понижено давление в системе городского холодного водоснабжения.
Необходимо сделать запас питьевой воды, информирует МУП «Водоканал».
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