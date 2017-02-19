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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/14/49575.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Историческое название Архангельска «Соломбала» для тех, кто не проживает в нашем регионе, зачастую ассоциируется с детской повестью Евгения Коковина. Писатель, которого часто сравнивают с Аркадием Гайдаром, прославил героических соломбальских мальчишек.

Признаюсь, что сам я, выросший на другой городской окраине – Фактории, тоже про Соломбалу узнал из повести Коковина. В детстве я представлял этот район как «морской заповедник», где вразвалочку бродят матросы, запускают на воду деревянные лодки и витает особый, «корабельный» дух. И сегодня Соломбалу любят архангелогородцы, даже несмотря на ее современный облик.

В Соломбале более 100 лет назад родился будущий детский писатель Евгений Коковин. Его отец - Степан Андреевич был потомственным моряком, он и привил сыну любовь к приключениям и странствиям. Коковин-младший окончил Архангельскую школу морского ученичества и несколько навигаций плавал машинистом на каботажных судах Совторгфлота. Однако тяга к творчеству вскоре перевесила и Евгений начал писать. Помог ему в этом Аркадий Гайдар, работавший в те годы в Архангельске. И в 18 лет Коковин опубликовал в газете «Северный комсомолец» рассказ под названием «Дезертир». А через восемь лет вышла первая книга морских рассказов «Возвращение корабля».

В годы войны Евгений Степанович был военным журналистом, не оставляя занятия литературным творчеством. А через два года после Великой Победы выходит знаменитая книга «Детство в Соломбале». Книжка о соломбальских мальчишках - честных и смелых, помогающих взрослым в борьбе против интервентов и белогвардейцев, вызвала живой интерес у ребят и получила одобрение прессы. Ее переиздали в Москве, а в 1949 г. на Всесоюзном конкурсе художественных книг для детей эта повесть была удостоена премии. Всесоюзное радио инсценировало ее, и по просьбе слушателей «Детство в Соломбале» транслировалось много раз.

Такая удача выпадала далеко не каждому архангельскому автору. Чуть позже на всю страну прозвучит имя Федора Абрамова, потом – Николая Рубцова, но, в отличие от Коковина, эти писатели покинут Архангельскую область. Коковин же проживет здесь до самой смерти, напишет еще немало книг, но повторить успех «Детства в Соломбале» не сможет. Евгений Степанович в каком-то смысле автор одной книги, как великие американцы Джером Сэлинджер и Кен Кизи. Зато какой книги! И сегодня ее взахлеб читают юные северяне, мечтая о собственных будущих странствиях. Кстати, общий тираж книг Евгения Коковина превысил 2,5 миллиона экземпляров!  

Знаменитый детский писатель Лев Кассиль интересно описывал Коковина: «С Евгением Степановичем Коковиным я познакомился много лет назад. Сперва  мы  с  ним  дружили заочно - он присылал  Архангельска мне и редакции "Пионера" свои рассказы. А потом я встретился с ним самим. До этого  я  никогда  на  Белом  море  не  бывал,  и  мне Евгений Коковин представлялся эдаким могучим помором,  головой выше береговых  утесов, бас  -  капитанский,  в  плечах косая сажень...  А на деле он оказался донельзя   худым,   очень    гибким,    удивительно    тонколицым    и застенчиво-тихим.  Только  глаза  были действительно уж "беломорские", такие по-северному светлые,  как небо в Заполярье»…

Знавшие Евгения Степановича, рассказывали о его трудной судьбе, удары которой он принимал мужественно. Писатель никогда не стремился к чинам и званиям и даже в коммунистическую партию не вступил. Видимо, считал, что необходимо разделять творчество и политику.

Похоронили Коковина на Соломбальском кладбище рядом с родственниками. Через 11 лет после смерти, в его честь была названа центральная детская библиотека Архангельска. А совсем недавно в нашем городе появился его именной сквер.

У Коковина была душа странника и романтика. Наверное, в наше сугубо прагматичное и технологичное время его творчество не видится «актуальным». Но, как и его талантливый предшественник Александр Грин, Евгений Коковин всегда верил в то, что символические «алые паруса» вот-вот покажутся на горизонте, осветив мрачное холодное море…

Алексей Морозов, Сегодня 09:20

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