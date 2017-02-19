80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Историческое название Архангельска «Соломбала» для тех, кто не проживает в нашем регионе, зачастую ассоциируется с детской повестью Евгения Коковина. Писатель, которого часто сравнивают с Аркадием Гайдаром, прославил героических соломбальских мальчишек.

Признаюсь, что сам я, выросший на другой городской окраине – Фактории, тоже про Соломбалу узнал из повести Коковина. В детстве я представлял этот район как «морской заповедник», где вразвалочку бродят матросы, запускают на воду деревянные лодки и витает особый, «корабельный» дух. И сегодня Соломбалу любят архангелогородцы, даже несмотря на ее современный облик.

В Соломбале более 100 лет назад родился будущий детский писатель Евгений Коковин. Его отец - Степан Андреевич был потомственным моряком, он и привил сыну любовь к приключениям и странствиям. Коковин-младший окончил Архангельскую школу морского ученичества и несколько навигаций плавал машинистом на каботажных судах Совторгфлота. Однако тяга к творчеству вскоре перевесила и Евгений начал писать. Помог ему в этом Аркадий Гайдар, работавший в те годы в Архангельске. И в 18 лет Коковин опубликовал в газете «Северный комсомолец» рассказ под названием «Дезертир». А через восемь лет вышла первая книга морских рассказов «Возвращение корабля».

В годы войны Евгений Степанович был военным журналистом, не оставляя занятия литературным творчеством. А через два года после Великой Победы выходит знаменитая книга «Детство в Соломбале». Книжка о соломбальских мальчишках - честных и смелых, помогающих взрослым в борьбе против интервентов и белогвардейцев, вызвала живой интерес у ребят и получила одобрение прессы. Ее переиздали в Москве, а в 1949 г. на Всесоюзном конкурсе художественных книг для детей эта повесть была удостоена премии. Всесоюзное радио инсценировало ее, и по просьбе слушателей «Детство в Соломбале» транслировалось много раз.

Такая удача выпадала далеко не каждому архангельскому автору. Чуть позже на всю страну прозвучит имя Федора Абрамова, потом – Николая Рубцова, но, в отличие от Коковина, эти писатели покинут Архангельскую область. Коковин же проживет здесь до самой смерти, напишет еще немало книг, но повторить успех «Детства в Соломбале» не сможет. Евгений Степанович в каком-то смысле автор одной книги, как великие американцы Джером Сэлинджер и Кен Кизи. Зато какой книги! И сегодня ее взахлеб читают юные северяне, мечтая о собственных будущих странствиях. Кстати, общий тираж книг Евгения Коковина превысил 2,5 миллиона экземпляров!

Знаменитый детский писатель Лев Кассиль интересно описывал Коковина: «С Евгением Степановичем Коковиным я познакомился много лет назад. Сперва мы с ним дружили заочно - он присылал Архангельска мне и редакции "Пионера" свои рассказы. А потом я встретился с ним самим. До этого я никогда на Белом море не бывал, и мне Евгений Коковин представлялся эдаким могучим помором, головой выше береговых утесов, бас - капитанский, в плечах косая сажень... А на деле он оказался донельзя худым, очень гибким, удивительно тонколицым и застенчиво-тихим. Только глаза были действительно уж "беломорские", такие по-северному светлые, как небо в Заполярье»…

Знавшие Евгения Степановича, рассказывали о его трудной судьбе, удары которой он принимал мужественно. Писатель никогда не стремился к чинам и званиям и даже в коммунистическую партию не вступил. Видимо, считал, что необходимо разделять творчество и политику.

Похоронили Коковина на Соломбальском кладбище рядом с родственниками. Через 11 лет после смерти, в его честь была названа центральная детская библиотека Архангельска. А совсем недавно в нашем городе появился его именной сквер.

У Коковина была душа странника и романтика. Наверное, в наше сугубо прагматичное и технологичное время его творчество не видится «актуальным». Но, как и его талантливый предшественник Александр Грин, Евгений Коковин всегда верил в то, что символические «алые паруса» вот-вот покажутся на горизонте, осветив мрачное холодное море…