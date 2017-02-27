Днем: местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха -1,+4°, на востоке области до -6°, - сообщает северное УГМС.
|
Новости дня
В Плесецке несовершеннолетнего юношу подозревают в убийстве
80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин
В Котласе мужчина получил ожоги, упав на обогреватель
В Северодвинске судебные приставы арестовали у должницы недостроенный дом
|
Вторник, 14 марта, 10:04
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/14/49571.html
|
14 марта в Поморье ожидается небольшой снег
Переменная облачность. Ночью: местами небольшой снег, туман. Ветер южный 1-6 м/с. Температура воздуха -8,-13°, при прояснениях -15,-20°.
Днем: местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха -1,+4°, на востоке области до -6°, - сообщает северное УГМС.
|
Главное
80 лучших людей Архангельской области: Евгений КоковинСегодня 09:20
Игорь Годзиш продолжает обновлять свою командуВчера 15:58
Хоккеисты «Севмаша» - обладатели Кубка Архангельской областиВчера 13:46
«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобраниеВчера 10:32
"Черным риэлторам" из Северодвинска оглашен приговорВчера 09:59
Общество
80 лучших людей Архангельской области: Евгений КоковинСегодня 09:20
В столице Поморья стартовала культурная программа Арктического форумаВчера 15:39
Женщины Архангельска смогут сделать маммографию без рентгена Вчера 12:56
В Архангельской области выбрали лучшую «Поморскую маму» Вчера 11:11
В столице Поморья прошла благотворительная акцияВчера 08:39
80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин
В столице Поморья стартовала культурная программа Арктического форума
Женщины Архангельска смогут сделать маммографию без рентгена
"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным
В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году
В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей
Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»
Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду
«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание
Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором
Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше
Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее
В Плесецке несовершеннолетнего юношу подозревают в убийстве
В Котласе мужчина получил ожоги, упав на обогреватель
В Северодвинске судебные приставы арестовали у должницы недостроенный дом
В Верхнетоемском районе мужчина подозревается в интернет-экстремизме
В Виноградовском районе закроют сайты с рекламой доставки алкоголя
Футболисты «Звёздочки» поборются за Кубок чемпионов Северо-Запада
Хоккеисты «Севмаша» - обладатели Кубка Архангельской области
В Мезени пройдут областные соревнования по лыжным гонкам
Футболисты «Звёздочки» стали сильнейшими в Поморье
В Поморской филармонии выступит пианист из Нью-Йорка
Юные северодвинские музыканты победили в Международном конкурсе
Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем
В Архангельске завершились Дни якутского кино
Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru