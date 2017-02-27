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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/13/49569.html

Общество

В столице Поморья стартовала культурная программа Арктического форума

В столице Поморья стартовала культурная программа Арктического форума
В Гостиных дворах состоялось открытие выставки иллюстраций книги «Седов: вперёд, на полюс!» Алексея Григорьева. Экспозиция дала старт мероприятиям культурной программы международного форума «Арктика – территория диалога».

Выставка и книга – художественный рассказ о личности Георгия Седова и первой русской экспедиции на Северный полюс.

Экспедиция вышла из Архангельска на судне «Святой мученик Фока» в 1912 году и продлилась два года. Бесстрашный исследователь Арктики верил, что честь открытия Северного полюса должна принадлежать России, и отдал жизнь ради этой высокой цели.

Директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова отметила: выставка отражает художественное осмысление темы покорения полюса и напомнила, что история экспедиции Георгия Седова до сих пор вызывает полемику: «Почему люди шли на полюс? Что ими двигало? Многие считают Седова авантюристом, ведь он шел неподготовленным. Некоторые восхищаются его отвагой. Прошло более ста лет, но споры идут до сих пор».

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов на открытии выставки подчеркнул: с неё стартует культурная программа международного форума «Арктика – территория диалога», сообщает министерство культуры Архангельской области.

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