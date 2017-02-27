Женщины Архангельска смогут сделать маммографию без рентгена

«Маммограф — без рентгена» — это совместный проект Корпорации развития Архангельской области и СГМУ.
С прошлого года специалисты СГМУ прошли обучение в компании-разработчике — «Импедансных медицинских технологиях», — освоили прибор в стенах вуза и провели исследования. Теперь, в университетской поликлинике СГМУ готовы оказывать эту медицинскую услугу. Любая северянка может записаться на приём и за умеренную плату пройти безопасное для здоровья обследование. Прием ведёт врач-онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, доцент Елена Лебединцева.
Сейчас специалисты университета планируют выполнять маммографические обследования в рамках комплексной программы обследования женщин старше 40 лет, сообщает пресс-служба КРАО.