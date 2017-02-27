Женщины Архангельска смогут сделать маммографию без рентгена

Впервые инновационный представили в Архангельске на смотре биомедицинского кластера фонда «Сколково», который состоялся весной 2016 года. Такой портативный прибор умещается в чемоданчике, который весит около шести килограммов. Ещё одно из преимуществ устройства — это то, то он делает процедуру маммографии совершенно безболезненной.

«Маммограф — без рентгена» — это совместный проект Корпорации развития Архангельской области и СГМУ.

С прошлого года специалисты СГМУ прошли обучение в компании-разработчике — «Импедансных медицинских технологиях», — освоили прибор в стенах вуза и провели исследования. Теперь, в университетской поликлинике СГМУ готовы оказывать эту медицинскую услугу. Любая северянка может записаться на приём и за умеренную плату пройти безопасное для здоровья обследование. Прием ведёт врач-онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, доцент Елена Лебединцева.

Сейчас специалисты университета планируют выполнять маммографические обследования в рамках комплексной программы обследования женщин старше 40 лет, сообщает пресс-служба КРАО.