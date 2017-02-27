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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/13/49559.html

Общество

В Архангельской области выбрали лучшую «Поморскую маму»

В Архангельской области выбрали лучшую «Поморскую маму»
Фото предоставила Ольга Казакова
В Архангельской области назвали победителей конкурса «Поморская мама», все призовые места достались жительницам Архангельска, первое - Куклина Ирина, второе - Арещенко Мария, третье - Миронова Елена.

Кроме того, были выбраны победители девяти площадок, на которых северянки показали себя с самых лучших сторон. Елена Михеева стала первой на площадке - «Поморские забавы», Алла Басаргина - на площадке «Своя радуга», Надежда Никифорова - на площадке «Перепилиха», Людмила Голотюк - на площадке «Не любо - не слушай, а врать не мешай», Олеся Лыжина – на площадке «Зеленая баня», Мария Осипова - на площадке «Морожены песни», Светлана Кузнецова - на площадке «Буду мамой», Анна Белозерова - на площадке «Как купчиха постничала». 

Ни одна мама, пришедшая на праздник, не ушла без подарка, а победители кроме грамот и призов получили оригинальные кубки. - Сохранение семейных ценностей - один из главных приоритетов государственной политики. Это мероприятие призвано содействовать укреплению добрых отношений в семье, основанных на любви, взаимопонимании и уважении к матери, - отметил начальник отдела управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Юрий Марич. 

В программе праздника были предусмотрены развлечения для всей семьи: мастер-классы, игры, мультфильмы, научное шоу, детские конкурсы, концертная программа. 
 - Такие добрые, семейные конкурсы необходимы в наше время. Для нас это был настоящий праздник! Мы купались в теплой, уютной, лёгкой атмосфере происходящего и получали наслаждение от каждого момента, - поделилась впечатлениями одна из участниц конкурса. 

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