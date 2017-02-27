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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/13/49553.html

Общество

В столице Поморья прошла благотворительная акция

В столице Поморья прошла благотворительная акция
Фото с сайта arh112
12 марта у храма Святой Троицы было непривычно многолюдно: здесь установили палатку с одеждой, и двор на время превратился в подобие вещевого рынка, с той разницей, что все вещи можно было брать абсолютно бесплатно.

У палатки собралось несколько десятков человек: кто-то присматривал одежду для себя, многие искали обновки для детей – и все уходили с полными сумками и пакетами.
Организаторами благотворительной акции выступило местное сестричество, посильную помощь оказало Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты – по просьбе сестричества спасатели выделили и установили палатку.

— Испокон веков так сложилось, что церкви помогают бедным. И мы не исключение – и прихожане, и просто горожане постоянно приносят нам одежду. Раньше основную долю подержанных вещей принимал центр приема и выдачи благотворительной помощи «От чистого сердца». Сейчас он, к сожалению, не действует, и всю нагрузку приняли на себя храмы. В этом году одежды скопилось очень много, помещение, выделенное под гуманитарную помощь, уже заполнено, поэтому мы решили провести две большие акции по выдаче б/у вещей – 12 марта и 23 апреля. Как показывает практика, люди в этом нуждаются, особенно лица без определенного места жительства и многодетные семьи, – рассказывает Мария Некрасова, главная сестра сестричества во имя святой царственной мученицы Александры Федоровны.

— Следующим шагом в помощи людям должно стать распространение таких акций по области, это очень актуально, – считает она. – У нас уже был небольшой опыт – отправляли с нарочными одежду в Шалакушу (Няндомский район). Если архангелогородцы присматриваются, выбирают более ценное, то там забрали все до единой вещички! На селе люди нуждаются гораздо больше, чем в городе.

Представители сестричества регулярно проводят у храма различные мероприятия: благотворительные акции, ярмарки, приуроченные к Пасхе и Рождеству. Но на набережной часто бывает ветрено – как сегодня, снег и дождь, поэтому у сестер возникла мысль обратиться к спасателям за палаткой, сообщает arh112.
Руководитель Агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров согласен и в дальнейшем оказывать помощь епархии. 

— Мы будем поддерживать такие акции. В частности, для доставки гуманитарной помощи у удаленные районы нужны грузовые машины. Будем думать, как осуществить это на практике и распространить этот опыт по всей области.

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Комментарии
кошка рыжая сибирская средней пушистости, сегодня 08:45

Не комфортно и как-то унизительно. Ни рассмотреть, ни примерить. Лучше в помещении конечно. А то люди с непривычки и жадности нахватают, а потом сами выкинут.

Кот, сегодня 10:03

В районах нужна такая помощь...
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