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Понедельник, 13 марта, 21:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/13/49551.html
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13 марта в Поморье ожидается гололёд и снег с дождём
РressFoto
Облачно с прояснениями. Местами осадки, преимущественно в виде снега, днем с дождем. Местами слабая метель, гололед.
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