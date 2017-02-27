Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха днем -4,+1°, сообщает Севметео.
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Воскресенье, 12 марта, 20:07
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/12/49549.html
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В Архангельской области 12 марта будет ветренно
Сегодня местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед.
Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха днем -4,+1°, сообщает Севметео.
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