Митрополит Даниил: пост нас очищает и мы становимся способными к творению добрых дел

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил сегодня совершил Литургию святителя Василия Великого в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.

«Нынешний день посвящен памяти святителя Григория Паламы, — напомнил в проповеди митрополит Даниил. — Этот святой муж победил врагов Церкви, которые хотели изменить учение, пытались осмеять деятелей Иисусовой молитвы, живущих на Афоне и в других местах. Если бы эти враги не были побеждены, мы пошли бы путем Католической Церкви».

Далее митрополит Даниил отметил, что святитель Григорий Палама победил врагов постом, молитвой, послушанием, монашеским смирением: «Самая трудная борьба — с демоном, с грехом, со страстями. Но мы может одержать победу, если будем особенно поститься. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, что пост — основа всех доброделаний. Пост — единственная заповедь, которая была дана первым людям в раю, и после Искупления пост остается одной из важнейших заповедей. Прежде чем пойти на Свое служение, Господь сорок дней молился в пустыне, постясь. Пост есть основа доброделаний, и если его поколебать, то все остальное здание не выдержит. Мы видим, какое нападение идет в мире на пост. Посмотрите на христиан в Европе! Протестанты полностью отменили посты, потому что бес им так подсказал. Мы видим это же и у католиков. Вспоминаю, как в 1980-е годы наша делегация отправилась к католикам в гости. Мы задали вопрос о том, как у них соблюдается пост, особенно Великий. "Да, — сказал один профессор, — мы соблюдаем пост: в страстную пятницу не даем мяса студентам". Делегация не могла скрыть смеха. Действительно, жалко тех людей, которых диавол отвратил от поста. А Русь живет им, молитвами, своими длинными службами».

Владыка призвал ограничивать себя в желаниях: «Пост нас очищает, одухотворяет, возвышает, и мы становимся способными к творению добрых дел и молитвенному предстательству за других людей. Наши родственники и знакомые часто впадают в грехи, а наша задача оказать им милосердие, попросить у Бога милости к ним. Я желаю каждому из нас борьбы с врагом рода человеческого, как боролся с ним святитель Григорий Палама. Да спасет всех нас Господь, сохранит и соблюдет в великом делании поприща святого поста. Аминь!»