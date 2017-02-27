"Северный рабочий" отметил юбилей В северодвинском драматическом театре отметили 80-летие со дня выхода в свет первого номера старейшей городской газеты «Северный рабочий». Общественно-политическая газета «Северный рабочий» впервые вышла в свет 6 марта 1937 года. Сначала она носила название «Сталинец Судостроя». Нынешнее имя издание обрело в 1956 году. Сегодня газета выходит трижды в неделю средним тиражом 9000 экземпляров. Обращаясь к коллективу редакции, губернатор Поморья Игорь Орлов отметил: «Это, действительно, уникальный случай: газета старше самого города. Все эти 80 лет она остается верным другом, наставником, помощником и ориентиром для своих читателей, а журналисты и коллектив издания хранят верность главному герою – человеку труда. И как бы ни менялось название газеты, её внешний облик, неизменным остается внимание к людям, которые ежечасно вносят свой вклад в развитие экономики области, укрепление обороноспособности всей нашей страны и освоение Арктики». Нашли ошибку? Выделите текст,

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