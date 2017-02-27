"Северный рабочий" отметил юбилей

Нынешнее имя издание обрело в 1956 году. Сегодня газета выходит трижды в неделю средним тиражом 9000 экземпляров.
Обращаясь к коллективу редакции, губернатор Поморья Игорь Орлов отметил:
«Это, действительно, уникальный случай: газета старше самого города. Все эти 80 лет она остается верным другом, наставником, помощником и ориентиром для своих читателей, а журналисты и коллектив издания хранят верность главному герою – человеку труда. И как бы ни менялось название газеты, её внешний облик, неизменным остается внимание к людям, которые ежечасно вносят свой вклад в развитие экономики области, укрепление обороноспособности всей нашей страны и освоение Арктики».