Американский посол обещает приехать в Архангельск

«Да, я собираюсь поехать на форум в Архангельск, – сказал он. – Туда также поедет Джули Горли, высокопоставленный американский представитель в Арктическом совете. Мы с нетерпением ожидаем этой поездки».

Как подчеркнул Балтон, нынешние геополитические проблемы «не повлияют на взаимодействие стран Арктического региона». «Перед нашими странами в Арктике стоят одни и те же проблемы, мы ищем пути для решения этих проблем», – заявил он.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проводится с 2010 года. Центральной темой форума в 2017 году станет «Человек в Арктике», сообщает ТАСС.