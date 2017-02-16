80 лучших людей Архангельской области: Александр Дыбцын

Коряжма – самый молодой и, пожалуй, самый благоустроенный город Архангельской области. Еще полвека назад это был рабочий поселок Котласского ЦБК, куда со всей страны съезжались на «коммунистическую стройку». Одним из главных действующих лиц того созидательного времени был Александр Дыбцын – «целлюлозный генерал», многолетний руководитель КЦБК, Герой Социалистического Труда.

О легендарности Дыбцына в Коряжме говорит такой интересный факт. Когда я побывал в этом действительно очень красивом городе, то услышал мнение таксиста об Александре Александровиче. «А где похоронен Дыбцын?» - спросил я таксиста. «В Москве» - с полной уверенностью ответил он, - «Он же потом был министром назначен». Однако похоронен Дыбцын именно в Коряжме. Здесь он жил и после ухода с поста генерального директора. Жил скромно, все в том же «сталинском доме» рядом с городским ДК.

Александр Дыбцын родился 30 октября 1915 г. в Переславле-Залесском. За свою долгую жизнь прошел все крутые ступени первых пятилеток. Строил Уралмаш, Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургический комбинат, монтировал первую отечественную турбину на КизилГрэс, 14 лет трудился на целлюлозном заводе в городе Туринске Свердловской области, прошел путь от рядового энергетика до директора завода. В 1956 году он прибыл в Архангельск и был назначен генеральным директором АЦБК. А через 10 лет его перебросили на аналогичную должность в Коряжму.

Более 20 лет Дыбцын руководил комбинатом, за это время поселок стал городом, а Котласский ЦБК – гигантом индустрии. Историки отмечают, что за годы его руководства комбинат вырос более чем в два раза, стал крупнейшим предприятием отрасли в СССР. И заслуга в этом была именно Александра Дыбцына.

Много лет работавший с ним на КЦБК будущий губернатор Архангельской области Павел Балакшин в своих мемуарах писал: «Его имя стало легендой для жителей Коряжмы, для работников отрасли, да, пожалуй, и всей страны. Специалист высочайшего уровня, жесткий, требовательный, когда дело касалось работы, он мог быть одновременно очень простым и демократичным в общении. Ничуть не раздражался, если на улице, узнав его, к нему подходили с вопросами, не скрывался, не прятался, жил честно и открыто». Кстати, первые годы работы в Коряжме, Дыбцын не имел собственного жилья и обитал в гостинице. Такие это были люди: делом, а не словом доказывали свою эффективность.

В 1976 году Дыбцыну первому в Коряжме было присвоено звание Героя Социалистического Труда, еще через шесть лет он стал лауреатом Государственной премии СССР. А перед выходом на пенсию получил звание Почетного гражданина Коряжмы. Наверное, в городе так и не появился человек, сравнимый по авторитету с Дыбцыным, хотя выдающихся тружеников – рабочих, инженеров, врачей, учителей здесь жило и живет немало.

В октябре 2015 года, по случаю 100-летия Дыбцына, в Коряжме на здании управления бывшего КЦБК, а ныне филиала группы «Илим», была установлена мемориальная доска. Ранее доска появилась на доме, где жил генеральный директор, в честь него также названа центральная улица.

Замечательные слова на юбилейных торжествах сказал директор филиала группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин: «Так случилось, что каждому из нас выпала дорога на Котласский ЦБК. Кого-то она привела в большую политику, кого-то на родственные предприятия, но кому-то стала дорогой длиною в жизнь… И идет эта дорога по улице Дыбцына, на площадь имени Дыбцына к барельефу Дыбцына. Теперь долгие годы тысячи и тысячи тружеников будут приходить на работу, уходить со смены под пристальным взглядом Сан Саныча»…

Лучшей памятью о Дыбцыне является стабильно работающее предприятие и комфортный, вечно молодой город Коряжма…