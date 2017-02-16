80 лучших людей Архангельской области: Александр Дыбцын

О легендарности Дыбцына в Коряжме говорит такой интересный факт. Когда я побывал в этом действительно очень красивом городе, то услышал мнение таксиста об Александре Александровиче. «А где похоронен Дыбцын?» - спросил я таксиста. «В Москве» - с полной уверенностью ответил он, - «Он же потом был министром назначен». Однако похоронен Дыбцын именно в Коряжме. Здесь он жил и после ухода с поста генерального директора. Жил скромно, все в том же «сталинском доме» рядом с городским ДК.
Александр Дыбцын родился 30 октября 1915 г. в Переславле-Залесском. За свою долгую жизнь прошел все крутые ступени первых пятилеток. Строил Уралмаш, Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургический комбинат, монтировал первую отечественную турбину на КизилГрэс, 14 лет трудился на целлюлозном заводе в городе Туринске Свердловской области, прошел путь от рядового энергетика до директора завода. В 1956 году он прибыл в Архангельск и был назначен генеральным директором АЦБК. А через 10 лет его перебросили на аналогичную должность в Коряжму.
Более 20 лет Дыбцын руководил комбинатом, за это время поселок стал городом, а Котласский ЦБК – гигантом индустрии. Историки отмечают, что за годы его руководства комбинат вырос более чем в два раза, стал крупнейшим предприятием отрасли в СССР. И заслуга в этом была именно Александра Дыбцына.
Много лет работавший с ним на КЦБК будущий губернатор Архангельской области Павел Балакшин в своих мемуарах писал: «Его имя стало легендой для жителей Коряжмы, для работников отрасли, да, пожалуй, и всей страны. Специалист высочайшего уровня, жесткий, требовательный, когда дело касалось работы, он мог быть одновременно очень простым и демократичным в общении. Ничуть не раздражался, если на улице, узнав его, к нему подходили с вопросами, не скрывался, не прятался, жил честно и открыто». Кстати, первые годы работы в Коряжме, Дыбцын не имел собственного жилья и обитал в гостинице. Такие это были люди: делом, а не словом доказывали свою эффективность.
В 1976 году Дыбцыну первому в Коряжме было присвоено звание Героя Социалистического Труда, еще через шесть лет он стал лауреатом Государственной премии СССР. А перед выходом на пенсию получил звание Почетного гражданина Коряжмы. Наверное, в городе так и не появился человек, сравнимый по авторитету с Дыбцыным, хотя выдающихся тружеников – рабочих, инженеров, врачей, учителей здесь жило и живет немало.
В октябре 2015 года, по случаю 100-летия Дыбцына, в Коряжме на здании управления бывшего КЦБК, а ныне филиала группы «Илим», была установлена мемориальная доска. Ранее доска появилась на доме, где жил генеральный директор, в честь него также названа центральная улица.
Замечательные слова на юбилейных торжествах сказал директор филиала группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин: «Так случилось, что каждому из нас выпала дорога на Котласский ЦБК. Кого-то она привела в большую политику, кого-то на родственные предприятия, но кому-то стала дорогой длиною в жизнь… И идет эта дорога по улице Дыбцына, на площадь имени Дыбцына к барельефу Дыбцына. Теперь долгие годы тысячи и тысячи тружеников будут приходить на работу, уходить со смены под пристальным взглядом Сан Саныча»…
Лучшей памятью о Дыбцыне является стабильно работающее предприятие и комфортный, вечно молодой город Коряжма…
Скунс Гоша из мэрии повторяет эти статьи у себя на странице ВК.
Действительно глыба , замечательный человек! Хорошо что о нём помнят