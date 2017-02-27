В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Архангельск посетил глава представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в СЗФО Арзум Арзуманян.

Цель визита — проконтролировать внедрение 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации, утверждённых правительством РФ в конце января 2017 года.

Целевые модели задают показатели по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах. Среди них — получение разрешений на строительство, регистрация права собственности на земельные участки и недвижимость, постановка на кадастровый учёт, присоединение к электросетям, подключение к газу, теплу, воде, а также привлечение инвестиций.

До 2021 года регионы должны достичь минимальной установленной планки по каждой из 12 моделей, однако отчитываться о достижении целевых показателей нужно будет ежегодно.

Отчитываться о достижении показателей по каждой целевой модели будут ответственные исполнители, назначенные областным правительством. Далее достижение показателей будут подтверждать эксперты из числа предпринимателей, работающих в регионе. На последнем этапе полученные данные будут рассмотрены федеральными органами власти, которые и вынесут окончательный вердикт о достижении регионом минимальной планки по той или иной целевой модели.

Как сообщил заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, в Архангельской области работа по внедрению целевых моделей уже запущена.

— Всего в двенадцати моделях определено 212 показателей, характеризующих инвестиционную среду, из них 30 процентов нами уже достигнуто, — подчеркнул он. — Но это минимальная планка, и мы не будем на этом останавливаться. По остальным показателям составлены планы, «дорожные карты», закреплены ответственные, работа запущена и активно ведётся. Мы уверены, что Архангельская область достигнет все показатели.

Виктор Иконников отметил, что регионам ещё предстоит проанализировать модели и дать свои предложения по корректировке показателей в связи с существующими бюджетными и законодательными ограничениями. По его словам, ряд работ, в частности, кадастровая оценка, требует больших бюджетных вложений.

— Волна обратной связи от регионов пройдёт и, возможно, показатели будут скорректированы в ту или иную сторону, — считает заместитель губернатора. — В целом, наша задача не в том, чтобы соблюсти показатели, а в создании благоприятного инвестиционного климата, хорошей почвы для инвестиций.

По мнению Виктора Иконникова, целевые модели, в отличие от национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, который составляется методом опроса предпринимателей, — это не субъективная оценка, а конкретные цифры, - сообщает ИА "Регион 29".

— Если объект подключили не в срок, то это отразится в отчёте и не будет совпадать с целевой моделью. Контроль выстроен серьёзный, есть федеральная платформа, в которую в постоянном режиме данные загружаются ответственными исполнителями. Буквально в ежедневном режиме Федерация нас контролирует, — пояснил Виктор Иконников, отметив, что вопросы улучшения инвестиционного климата и контроля за исполнением целевых моделей находятся на особом контроле губернатора.