Новости дня

Юные северодвинские музыканты победили в Международном конкурсе

Митрополит Даниил: пост нас очищает и мы становимся способными к творению добрых дел

Дарья Вдовина завоевала в Словении «золото» и «серебро»

Решение по делу Натальи Подольской будет принято в течение месяца

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 12 марта, 20:07

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/11/49540.html

Общество

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса
РressFoto
Архангельск посетил глава представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в СЗФО Арзум Арзуманян.

Цель визита — проконтролировать внедрение 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации, утверждённых правительством РФ в конце января 2017 года.

Целевые модели задают показатели по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах. Среди них — получение разрешений на строительство, регистрация права собственности на земельные участки и недвижимость, постановка на кадастровый учёт, присоединение к электросетям, подключение к газу, теплу, воде, а также привлечение инвестиций.

До 2021 года регионы должны достичь минимальной установленной планки по каждой из 12 моделей, однако отчитываться о достижении целевых показателей нужно будет ежегодно.

Отчитываться о достижении показателей по каждой целевой модели будут ответственные исполнители, назначенные областным правительством. Далее достижение показателей будут подтверждать эксперты из числа предпринимателей, работающих в регионе. На последнем этапе полученные данные будут рассмотрены федеральными органами власти, которые и вынесут окончательный вердикт о достижении регионом минимальной планки по той или иной целевой модели.

Как сообщил заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, в Архангельской области работа по внедрению целевых моделей уже запущена.

— Всего в двенадцати моделях определено 212 показателей, характеризующих инвестиционную среду, из них 30 процентов нами уже достигнуто, — подчеркнул  он. — Но это минимальная планка, и мы не будем на этом останавливаться. По остальным показателям составлены планы, «дорожные карты», закреплены ответственные, работа запущена и активно ведётся. Мы уверены, что Архангельская область достигнет все показатели.

Виктор Иконников отметил, что регионам ещё предстоит проанализировать модели и дать свои предложения по корректировке показателей в связи с существующими бюджетными и законодательными ограничениями. По его словам, ряд работ, в частности, кадастровая оценка, требует больших бюджетных вложений.

— Волна обратной связи от регионов пройдёт и, возможно, показатели будут скорректированы в ту или иную сторону, — считает заместитель губернатора. — В целом, наша задача не в том, чтобы соблюсти показатели, а в создании благоприятного инвестиционного климата, хорошей почвы для инвестиций.

По мнению Виктора Иконникова, целевые модели, в отличие от национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, который составляется методом опроса предпринимателей, — это не субъективная оценка, а конкретные цифры, - сообщает ИА "Регион 29".

— Если объект подключили не в срок, то это отразится в отчёте и не будет совпадать с целевой моделью. Контроль выстроен серьёзный, есть федеральная платформа, в которую в постоянном режиме данные загружаются ответственными исполнителями. Буквально в ежедневном режиме Федерация нас контролирует, — пояснил Виктор Иконников, отметив, что вопросы улучшения инвестиционного климата и контроля за исполнением целевых моделей находятся на особом контроле губернатора.

Вчера 13:33

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Ну и ну, вчера 18:02

Полный бред...

NataMumu, вчера 18:15

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu

Гражданин, сегодня 13:58

Люди живут в каком то зазеркалье. Интересно, за чей счёт все эти совещания, конференции и прочий бред.

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Решение по делу Натальи Подольской будет принято в течение месяца Сегодня 16:20

80 лучших людей Архангельской области: Александр ДыбцынСегодня 10:48
2 комментария

«Водник» взял курс на ХабаровскВчера 11:46

Власть выделит три миллиона на молодежьПозавчера 17:44

Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазинаПозавчера 13:34

Общество

Митрополит Даниил: пост нас очищает и мы становимся способными к творению добрых делСегодня 18:32

"Северный рабочий" отметил юбилейСегодня 15:07

Американский посол обещает приехать в АрхангельскСегодня 11:08

80 лучших людей Архангельской области: Александр ДыбцынСегодня 10:48
2 комментария

В Архангельской области 12 марта будет ветренноСегодня 09:56

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Митрополит Даниил: пост нас очищает и мы становимся способными к творению добрых дел

"Северный рабочий" отметил юбилей

Американский посол обещает приехать в Архангельск

80 лучших людей Архангельской области: Александр Дыбцын

В Архангельской области 12 марта будет ветренно

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Жители Васьково украли колеса

Полицейские Архангельска раскрыли наркопреступление

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травки

Ночью на юге Архангельской области произошло два пожара

В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализацией

Дарья Вдовина завоевала в Словении «золото» и «серебро»

Решение по делу Натальи Подольской будет принято в течение месяца

«Водник» взял курс на Хабаровск

В Архангельске стартовала детская образовательная программа «Умею плавать»

Дарья Вдовина завоевала «золото» и «бронзу» чемпионата Европы по стрельбе

Юные северодвинские музыканты победили в Международном конкурсе

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

В Архангельске завершились Дни якутского кино

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru