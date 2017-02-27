Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

Воспитанники детской музыкальной школы № 36 завоевали призовые места на Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», который проходил в Казани.

На конкурс приехали более 400 юных артистов из различных уголков нашей страны и из-за рубежа.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри. Это - доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки Казанского института культуры Раушалия Рафисовна Ярулина; пианист, педагог, профессор Рабатской консерватории (Марокко) Альберт Гансович Сайфулин; заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, заведующий кафедрой музыкально-инструментального исполнительства, член Петровской академии наук Казани, академик Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» при Юнеско Абузар Анварович Файззулин и другие.

Лауреатами 1 степени стали: Анна Мишукова, Лиза Митькина, Алина Сахань, Влада Захарова, Георгий Лукин, вокальный ансамбль «Тюльпан». Звания лауреата 2 степени удостоена Екатерина Потапова, 3 степени - дуэт Екатерина Потапова и Георгий Лукин. Это ребята - подопечные преподавателя Марины Алексеевны Поповой.Воспитанники другого педагога, заслуженного работника культуры Василия Георгиевича Гусова также завоевали призовые места. Звания лауреата 1 степени присуждены: Владу Пилько, Никите Коптяеву, Дмитрию Имбрасасу и Александру Мишукову. Лауреатами 2 степени стали двое: Руслан Гумяров и Слава Казайкин. Бронзу завоевали Влад Детков и Кирилл Мясников.Успешное выступление ребят на конкурсе обеспечила талантливый концертмейстер - Елена Владимировна Демиричева.

Кроме выступлений, северодвинцы совершили экскурсию по Казани. Они увидели белокаменный кремль, храмы и здания, имеющие большую историко-архитектурную и культурную ценность, официальную резиденцию президента Татарстана.