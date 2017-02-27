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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/11/49537.html

Общество

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии
Фото пресс-службы правительства области
Музей леса имени заслуженного лесовода России А.Ф. Заволожина в Архангельске приглашает жителей и гостей Поморья на групповые и индивидуальные экскурсии, которые проводятся исключительно на бесплатной основе.

Музей насчитывает более 1000 экспонатов, связанных с историей становления и развития лесного дела на Севере России и людьми, посвятившими жизни лесным профессиям.
Есть в экспозиции и приборы XIX века, которые тогдашние лесоводы использовали прошлом веке: гониометр 1896 года и астролябия 1894 года.

Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин рассказал:

«Музей леса работает в Архангельске уже более 20 лет. Ежегодно его посетителями становятся более 600 воспитанников детских садов, школьников, студентов и взрослых жителей и гостей Поморья. Грядущие весенние каникулы – отличная возможность побывать в музее, окунуться в тайны профессии лесничего, познакомиться с богатым растительным и животным миром региона».

Экскурсии проводятся в будние дни с 9:00 до 17:30. Необходима предварительная запись по телефону: (8182) 23-88-70.

Музей расположен по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 22, корпус 1.

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