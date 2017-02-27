Жители Новодвинска смогут выбрать парк, который благоустроят в этом году РressFoto На территории Новодвинска расположены два парка: городской детский парк на территории Городского культурного центра и парк на территории, прилегающей к Северной Двине. Граждане и организации вправе направлять предложения по выбору парка, в котором они предлагаю произвести благоустройство в этом году, а также предложить перечень мероприятий, способных изменить облик места отдыха. Предложения принимаются в свободной форме по электронной почте на адрес admin@novadmin.ru в любое время, а также на бумаге. Письма ждут по адресу: ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1, каб. 19, 2 этаж в будние дни с 09.00-12.00 и с 13.30-16.30 и по факсу (81852) 4-46-15.

Общественное обсуждение проводится с 10 марта по 8 апреля. Нашли ошибку? Выделите текст,

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