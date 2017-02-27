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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/10/49531.html

Общество

С 13 марта в Архангельске возможны перерывы в вещании телеканалов

С 13 марта в Архангельске возможны перерывы в вещании телеканалов
В связи с проведением работ на антенно-мачтовом сооружении в поселке Дамба с 13 по 15 марта с 09.00 до 17.00 возможны перерывы в вещании Первого и Второго мультиплекса,

телеканала «Звезда», радиоканалов «Вести FM» и «Бест FM», сообщает Архангельский  областной радиотелевизионный передающий центр.

Вчера 11:18

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