С 13 марта в Архангельске возможны перерывы в вещании телеканалов В связи с проведением работ на антенно-мачтовом сооружении в поселке Дамба с 13 по 15 марта с 09.00 до 17.00 возможны перерывы в вещании Первого и Второго мультиплекса, телеканала «Звезда», радиоканалов «Вести FM» и «Бест FM», сообщает Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр. Нашли ошибку? Выделите текст,

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