Архангельская школьница вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники»

Учащаяся гимназии № 3 Лидия Калинина вышла в финал очередного сезона телевикторины «Умницы и умники».

Решающие баталии за право без экзаменов поступить в МГИМО пройдут в начале апреля.

В финал Лидия Калинина вышла благодаря своей активности в роли теоретика. Правильные ответы на вопросы ведущего Юрия Вяземского позволили архангелогородке оказаться среди лидеров общего рейтинга игроков сезона.

Напомним, в прошлом году в финальной стадии «Умниц и умников» участвовало двое представителей Архангельской области: ученик Холмогорской средней школы Тимур Меджидов и ученица Плесецкой средней школы Яна Серёжкина. В итоге Тимур Меджидов стал победителем общероссийского телевизионного турнира.

Регулярное представительство школьников из Архангельской области на съёмках программы «Умницы и умники» стало возможным благодаря олимпиаде «Наследники Ломоносова», которая стала своего рода региональным отборочным туром популярной телевикторины.

Третья олимпиада «Наследники Ломоносова» стартует уже 17 марта. По итогам отборочного тура сформирован список из 33 старшеклассников, которым и предстоит разыграть путёвки на проект «Умницы и умники», сообщает министерство образования и науки Архангельской области.