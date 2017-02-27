Власть выделит три миллиона на молодежь

Общий объем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в 2017 году составит 3,1 млн рублей.

Из них 750 тысяч планируется направить на поддержку муниципальных учреждений по работе с молодёжью, 1 миллион – на поддержку деятельности ресурсных центров. Помимо этого, на средства субсидий в Северодвинске будет организована работа областной методической площадки «Молодёжное самоуправление в Архангельской области: методика работы».

Также субсидии будут предоставлены на организацию таких мероприятий, как профориентационный региональный форум «Поморские дни карьерной навигации», праздник «Факультатив», День российской молодёжи в Архангельске и Новодвинске, ХIII фестиваль «Виват, студент!», региональный форум молодых политиков, VII фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» и летняя Соловецкая школа юнг, сообщает пресс-служба областного правительства.