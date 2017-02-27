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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/10/49523.html

Общество

В столице Поморья День УИС отметили торжественным парадом

В столице Поморья День УИС отметили торжественным парадом
В Архангельске на площади Мира у Вечного огня прошел торжественный парад, посвященный 138-ой годовщине образования уголовно-исполнительной системы России. Участниками парада стали сотрудники УФСИН России по Архангельской области, руководство исправительных учреждений, ветераны системы, представители областной и городской власти и взаимодействующих структур.

С поздравительным словом к собравшимся обратился начальник Управления полковник внутренней службы Алан Купеев.

- На протяжении всего этого времени наше ведомство является надежной опорой государства, твердо отстаивает принципы правопорядка. Повседневный, напряженный и целенаправленный труд многих поколений сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний способствует решению ответственных задач, связанных с поддержанием законности в местах лишения свободы и решением особых функций по социализации лиц, нарушивших закон, - сказал начальник Управления Алан Купеев.

Значимость и важность службы отметил заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников, он передал сотрудникам поздравления от главы региона. Обратился к собравшимся и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов. Своими добрыми словами, говоря о великодушии, напутствовал на службу сотрудников и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы, достигшие высоких результатов в службе, были награждены ведомственными наградами Федеральной службы исполнения наказаний, Почетными грамотами губернатора и областного Собрания депутатов. После возложения гирлянды к памятнику воинов-архангелогородцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, парадные расчеты прошли торжественным маршем, демонстрируя слаженность и отличную подготовку. Традиционно в параде принимала участие и женская "коробка".

В состав регионального УФСИН входят 17 исправительных учреждений и 4 следственных изолятора, в которых содержится более девяти тысяч отбывающих наказание. На учете уголовно-исполнительных инспекций состоит свыше четырех тысяч осужденных без изоляции от общества. В подразделениях областного Управления работают около пяти тысяч человек.

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Комментарии
СЭР-ЧИ, сегодня 20:21

Шагали браво вертухайки. Если завтра война - слепим пушки из г-на
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