Читатели "Двины-Информ" считают ипотеку кабалой

Информационное агентство "Двина-Информ" провело на прошлой неделе опрос среди пользователей Архангельска и области на тему ипотечного кредитования и задало вопрос читателям: "Как вы относитесь к ипотеке в России?"

Большинство опрошенных (66 %) выбрали ответ: "Отрицательно, это кабала". 23 процента относятся к ипотеке нейтрально, считая ее вынужденной необходимостью. Только 7 процентов положительно относятся к ипотеке, а 4 процента ипотека и вовсе не волнует, так как у них уже есть свое жилье.

В свою очередь сайт МИА "Сегодня" провел исследование, в результате которого выяснил, что в среднесрочной перспективе на долю ипотеки будет приходится около 70% всех выдаваемых в России кредитов. В 2016 году на долю ипотеки приходилось чуть больше 40% всех выданных кредитов.

В прошлом году в России выдали на 30% больше кредитов, чем в 2015, — общая сумма займов составила 1,47 трлн рублей. 70% ипотеки в 2016-м граждане получили в «Сбербанке» и ВТБ, сообщает агентство «Москва». Доля просроченных ипотечных кредитов по итогам прошлого года не превысила 5%.

Эксперты АИЖК прогнозируют, что в 2017 году россияне возьмут ипотеки на рекордные 1,8 трлн рублей. По оценкам специалистов Агентства, ипотечный рынок сейчас уже преодолел последствия кризиса и начал расти. Ставки по ипотеке к концу нынешнего года могут опуститься до уровня в 11% годовых, а в 2018 - до 10% годовых и ниже. Согласно данным господина Гольдберга, полученным в результате социологических исследований, потребность в жилье сейчас испытывают около 40% российских семей. Это означает, что у ипотечного рынке есть значительный потенциал развития.

По состоянию на конец 2016 года ставки жилищного кредитования были на уровне 12-12,5%, а в среднем за год они составили 12,6%. Для сравнения: в 2015 году средняя ставка составляла 13,35%, напоминает «Интерфакс». Нынешний уровень ипотечных ставок сопоставим с тем, который фиксировался в 2014 году.