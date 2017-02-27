В Архангельской области началась подготовка к акции "Бессмертный полк"

В Архангельской области акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Количество участников растет с каждым годом. Только в прошлом году в шествии приняли участие около 20 тысяч жителей Поморья.

Координирующую роль в проведении акции взяло на себя региональное отделение общественной организации «Бессмертный полк России». По словам его руководителя Александра Завернина, интерес к акции не становится меньше. В прошлом году было изготовлено около 2 тысяч штендеров. В этом году ожидается примерно такое же количество желающих изготовить штендер.

«Стоимость одного штендера составит 300 рублей. Их изготовлением будут заниматься полиграфические компании. Срок изготовления – 2 недели. Заявки принимаются до 1 мая», – сказала Александр Завернин.

В муниципальных образованиях области курируют акцию представители районных отделений общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Необходимые для самостоятельного изготовления макеты штендеров размещены на официальном сайте центра «Патриот». http://patriotcentr29.ru/



