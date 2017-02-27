На проекте телеканала «Ю» спасли малыша из Архангельской области

10 марта в 20:15 на телеканале покажут продолжение истории о Мише Шубине, которого удалось спасти врачам медицинского телепроекта «Спасите моего ребенка».

Эта удивительная история началась еще в мае 2016 года, когда на почту медицинского проекта «Спасите моего ребенка» поступило письмо от Александра Шубина.

Впервые за всю программу родители попросили спасти ребенка еще до его рождения. И главное – никто из участников и создателей реалити не знал до конца, чем все это может закончиться.

Когда Мария была на 30-й неделе беременности, ее ребенку поставили страшный диагноз – «диафрагмальная грыжа» и предупредили, что на 90% он не выживет. Это было большим ударом для молодых людей – они так мечтали о малыше.

Маше и Саше предстояло принять очень непростое решение – бороться за жизнь ребенка, не зная, выживет ли он после рождения, или прервать беременность. Даже близкие твердили, что всё бессмысленно, но герои проекта не сдавались. Именно в этот момент Александр Шубин написал в программу «Спасите моего ребенка».

Сначала к Марии приехал врач программы, который направил будущих родителей в Москву для проведения УЗИ экспертного класса. Ребенок родился на 39 неделе и его сразу отправили в отделение реанимации, а после – на операцию.

Через три дня случилось ужасное – состояние малыша ухудшилось и его подключили к ЭКМО. Врачи разводили руками и предвещали худшее. Но произошло настоящее чудо – маленький организм сумел справиться со всеми испытаниями и через две недели Маша и Саша забрали маленького Мишу домой.

Спустя полгода Мишу Шубина ждет плановое обследование на проекте. Как себя сейчас чувствует малыш, как сложилась дальнейшая судьба их семьи – зрители узнают сегодня в программе «Спасите моего ребенка», сообщает пресс-служба телеканала.