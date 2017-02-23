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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/10/49510.html

Общество

10 марта в Архангельской области ожидается снег, местами с дождём

10 марта в Архангельской области ожидается снег, местами с дождём
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, днем местами с дождем, на дорогах гололедица.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°; днем +4,-1°, - сообщает Северное УГМС.

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