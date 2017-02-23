Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°; днем +4,-1°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Михаил Исаков завоевал «золото» первенства Европы по стрельбе
10 марта в Архангельской области ожидается снег, местами с дождём
В одном из баров Няндомы задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
Более 270 волонтёров будут работать на Арктическом форуме в Архангельске
|
Пятница, 10 марта, 09:14
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/10/49510.html
|
10 марта в Архангельской области ожидается снег, местами с дождём
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, днем местами с дождем, на дорогах гололедица.
Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°; днем +4,-1°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позоромВчера 15:38
Долгами Андрея Палкина занялся Арбитражный судВчера 13:41
80 лучших людей Архангельской области: Татьяна ПодьяковаВчера 09:40
9 марта в Поморье пройдёт небольшой снег с дождёмВчера 09:11
Юниоры "Водника" обыграли кемеровчанПозавчера 13:07
Общество
Более 270 волонтёров будут работать на Арктическом форуме в Архангельске Вчера 16:28
Молодёжь Архангельска устроила флешмоб в честь 8 мартаВчера 15:18
В Архангельской области пройдёт флешмоб, посвященный здоровью почекВчера 10:36
80 лучших людей Архангельской области: Татьяна ПодьяковаВчера 09:40
Житель Северодвинска обвиняется в интернет-экстремизмеВчера 09:21
Опрос
Более 270 волонтёров будут работать на Арктическом форуме в Архангельске
Молодёжь Архангельска устроила флешмоб в честь 8 марта
В Архангельской области пройдёт флешмоб, посвященный здоровью почек
В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году
В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей
Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»
Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК
Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором
Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше
Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее
Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество
В одном из баров Няндомы задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
Житель Архангельска попал в реанимацию в результате пожара
Долгами Андрея Палкина занялся Арбитражный суд
В Вельском районе мужчина пострадал, пытаясь вынести имущество из горящего дома
В Устьянском районе мужчина пытался зарезать бывшую возлюбленную
Михаил Исаков завоевал «золото» первенства Европы по стрельбе
В Архангельске сражаются сильнейшие школьные баскетбольные дружины Северо-Запада
Северодвинские школьники отметили городской праздник "День лыжного спорта"
В Северодвинске пройдёт Кубок Поморья по русскому хоккею
В Архангельске завершились Дни якутского кино
Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов
Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске
В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора
Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru