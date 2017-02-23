Более 270 волонтёров будут работать на Арктическом форуме в Архангельске

Для обеспечения мероприятий основной программы IV международного форума «Арктика – территория диалога»планируется задействовать более 220 волонтеров по 16 направлениям.

Итоговый отбор и обучение волонтёров начнутся 20 марта в САФУ. Их будут проводить эксперты фонда «Росконгресс» и эксперты университета.

Кроме того, для студентов и волонтёров состоится открытая лекция по специфике сооружений в Заполярье, в том числе и национальных – чумов и юрт. Об этом сообщила начальник управления социальной и воспитательной работы Северного Арктического федерального университета Елена Доценко.

Волонтёры форума будут работать в Архангельске, Москве, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе. Основные направления деятельности – работа на информационных стойках, выдача аккредитационных бейджей, администрирование залов деловой программы, материально-техническое обеспечение, координация транспорта, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.