80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Подьякова

Эта хрупкая с виду женщина обладает несомненной внутренней силой. Все, кто знает Татьяну Подьякову, говорят о ней: труженица. Именно ей мы обязаны построенным в Архангельске онкологическим диспансером. Одним из лучших в СССР. А ведь главврачом она стала в 30 лет, даже не представляя, какую роль ей предстоит сыграть…

В Архангельске в медицинской среде раньше ходила такая шутка: Еликанида Волосевич и Татьяна Подьякова соревнуются между собой в строительстве новых зданий и корпусов Первой горбольницы и онкодиспансера. Шутка шуткой, но ведь она правдивая. Татьяна Сергеевна Подьякова не остановилась пока не построила на месте бывшего архангельского «шанхая» настоящий больничный чудо-город. А начиналось все достаточно скромно.

Подьякова вспоминала, как впервые попала на прием к всесильному Борису Вениаминовичу Попову. Надо сказать, что здание онкологического диспансера тогда было ветхое и деревянное. И 30-летняя девушка Татьяна пробилась к Попову, чтобы рассказать, в каких условиях работают врачи. «Вы кто?» - строго спросил ее первый секретарь. «Главный врач», - не менее строго ответила Подьякова. И с места в карьер – предложила возвести новое здание диспансера. Смело? По тем временам даже дерзко. Но Попов проникся просьбами молодого руководителя. И дал добро на строительство.

Дело пошло. Сначала трехэтажный корпус, потом пятиэтажный, восьмиэтажный… Попов уже пытался отмахиваться от Подьяковой: уж слишком активной и дотошной оказалась вчерашняя девчонка. «Сколько слез я пролила у него в кабинете, но своего добивалась», - рассказывала Татьяна Сергеевна. И это была не ее прихоть, она понимала, что борьба с раком требует современного медицинского оборудования, просторных кабинетов и палат, квалифицированных кадров. Врачей Подьякова подбирала как драгоценные камни. Была строга и даже подчас сурова, но того требовало дело. Да и спокойно созерцать, как умирают безнадежные больные, Татьяна Сергеевна не могла. Все пропускала через себя, не показывая никогда виду, что ей плохо.

Мое знакомство с заслуженным врачом и Почетным гражданином Архангельска Татьяной Подьяковой состоялось несколько лет назад. Пришел к ней с просьбой об интервью, но она восприняла это достаточно необычно. «Ты пока не пиши ничего, просто послушай. И вряд ли смогу за одну встречу все рассказать». Да, рассказывала она много и интересно. И в этой сильной, мудрой и красивой женщине я за несколько встреч увидел крупную Личность. Секрет ее успеха кроется в том, что Подьякова никогда не кривила душой, - говорила то, что думает. Не всем это нравилось, но такова ее натура. Ложь и лицемерие ей также противны, как раковые метастазы, поражающие недавно сильный организм.

В середине 90-х Татьяна Сергеевна попробовала себя в политике, несколько раз избиралась областным и городским депутатом. Но лоббировала не свои частнособственнические интересы, а все тот же онкологический диспансер. Что-то не видать сегодня таких лоббистов в архангельской медицине, в основном все для себя и своего комфорта стараются. Вот и жалуются пациенты на отсутствие у врачей чуткости и понимания. Представить себе такое во времена Подьяковой невозможно.

Татьяна Сергеевна, будучи на пенсии, не отдыхает, является членом общественного совета при областном минздраве. Она напоминает мне символического воина с копьем, который отчаянно борется со всеми недугами: как медицинскими, так и нравственными. Но Подьякова знает, что добро победит. Ведь на ее глазах не раз происходило чудо и даже обреченные больные исцелялись от страшного недуга…