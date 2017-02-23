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Четверг, 9 марта, 11:55
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/09/49491.html
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9 марта в Поморье пройдёт небольшой снег с дождём
Переменная облачность. Небольшой снег, днем местами с дождем, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с в северной половине области порывы до 13 м/с.
Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -17°; днем +4,-1°.
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