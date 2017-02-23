Главы МИД России и Норвегии могут встретиться в Архангельске

«Соседство с Россией на севере – это постоянный и важный фактор в норвежской политике развития северных территорий. Норвегия хотела бы сохранять добрососедские отношения. Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время арктического форума в марте».

Отметим, что участниками международного форума «Арктика – территория диалога» станут гости из 14 государств.

Берге Бренде также отметил, что вместе с другими арктическими государствами Норвегия стремится поддерживать стабильность в арктическом регионе, а отметил сотрудничество береговых служб наших стран и «народную дипломатию» – взаимодействие общественных организаций и частных лиц, сообщает РИА Новости.