На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»

На улицы города Архангельска в преддверии весеннего праздника вышел «Цветочный патруль». В рамках Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом», автоинспекторы поздравили представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.

Вместо привычной проверки документов автоинспекторы дарили женщинам цветы. У всех дам на лице появлялась искренняя улыбка! Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили женщинам о важности соблюдения правил дорожного движения, чтобы неприятных ситуаций на дороге было как можно меньше.

Не остались без внимания и представительницы прекрасного пола, которые получали водительские удостоверения, и регистрировали свои транспортные средства. Вместе с долгожданными документами им вручали цветы.От всей души поздравляем дорогих женщин с замечательным весенним праздником 8 Марта. Желаем счастья, добра, любви, улыбок и, конечно же, доброго пути!