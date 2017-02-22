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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/07/49485.html

Общество

На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»

На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
На улицы города Архангельска в преддверии весеннего праздника вышел «Цветочный патруль». В рамках Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом», автоинспекторы поздравили представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.

Вместо привычной проверки документов автоинспекторы дарили женщинам цветы. У всех дам на лице появлялась искренняя улыбка! Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили женщинам о важности соблюдения правил дорожного движения, чтобы неприятных ситуаций на дороге было как можно меньше.

Не остались без внимания и представительницы прекрасного пола, которые получали водительские удостоверения, и регистрировали свои транспортные средства. Вместе с долгожданными документами им вручали цветы.От всей души поздравляем дорогих женщин с замечательным весенним праздником 8 Марта. Желаем счастья, добра, любви, улыбок и, конечно же, доброго пути!

Вчера 16:30

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Комментарии
Олег, вчера 19:22

бабы все продажные красивые только ноги раздвигают
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