В Архангельске модернизируют пешеходные переходы на основных перекрестках

В администрации Архангельска состоялось первое в этом году заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В центре внимания – обустройство пешеходных переходов около образовательных учреждений.

- Обследовано 320 пешеходных переходов. В качестве первоочередных для обустройства переходов выбраны те участки, которые расположены вблизи образовательных организаций, где напряженная дорожная ситуация, - отметил начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексей Потолов.

На двух перекрестках у архангельских школ в прошлом году уже появились новые светофоры. На эти цели из городского бюджета было выделено около 2,5 млн. рублей.

Осенью на нерегулируемых ранее пешеходных переходах по ул. 23-й Гвардейской дивизии, 8 и на перекрестке пр. Ломоносова-ул. Романа Куликова установлены светодиодные светофоры, выполнены работы по нанесению дорожной разметки из термопластика, смонтированы искусственные дорожные неровности, установлены дорожные знаки с флуоресцентной основой, а также ограждения.

- Оба светофора установлены с целью обеспечения максимальной безопасности детей, посещающих расположенные рядом образовательные учреждения (школы №20, №33 и гимназия №21), - отметил Алексей Потолов. – Работу по оборудованию пешеходных переходов будем продолжать. В адрес регионального правительства направлен весь необходимый пакет документов для участия в федеральной целевой программе по безопасности дорожного движения.

Вторым вопросом повестки дня стало подведение итогов профилактического мероприятия «Безопасный автобус», которое традиционно проводилось в Архангельске и области,- сообщает пресс-служба городской администрации.